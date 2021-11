Die Agentur Bühler&Bühler hat für Binelli Group ein neues Kundenmagazin realisiert. Die Grundidee hinter «bewegt»: Sei es mit guten Geschichten, innovativen Ideen oder positiven Begegnungen mit anderen Menschen: Wer bewegt, löst Emotionen aus. Im besten Fall Begeisterung.



Binelli Group ist der grösste BMW und Mini Group Partner der Schweiz. Mit einem 5-Sterne-Service ein Erlebnis zu schaffen sei der tägliche Antrieb. Und das solle im brandneuen, gedruckten Kundenmagazin zum Ausdruck kommen, schreibt die Agentur. Es erzählt bewegende Geschichten über Mitarbeitende, aussergewöhnliche Persönlichkeiten aus der Branche und natürlich aus der Welt des Automobils.





Das Magazin erscheint zwei Mal jährlich, ganz bewusst in gedruckter Form, heisst es weiter. Denn auch Haptik bewege – vor allem in einer immer digitaler werdenden Zeit. «Wir lieben zukunftsträchtige Technologien, genauso gerne halten wir aber etwas in den Händen und spüren Wertigkeit», schreibt im Editorial Marco C. Grava, Group CEO und Delegierter des Verwaltungsrates Binelli Group. «Wer schon einmal BMW oder Mini gefahren ist, weiss, wovon ich spreche. Erst wenn alle Sinne angesprochen werden, ist ein Erlebnis vollständig.»



Bühler&Bühler hat das Magazin zusammen mit Binelli Group konzipiert. Die Agentur war verantwortlich für den gesamten Entstehungsprozess – vom Naming, Design bis hin zur Redaktionsleitung und Produktionsabwicklung.

«Es ist eine grosse Freude und Herausforderung, ein gedrucktes Magazin zu produzieren. Wir lieben die digitale Welt sehr, gleichzeitig schlägt unser Herz für Print. Nach monatelanger Arbeit das Resultat in den Händen zu halten ist immer ein spezielles Erlebnis», so Raphael Bühler, CEO und Partner der Zürcher Agentur. Die Nummer 2 ist auf Mai 2022 geplant.



Verantwortlich bei Bühler&Bühler: Raphael Bühler (CEO, Partner); Claudia Roethlisberger (Art Director); Jan Gross (Beratung, Redaktionsleitung); Clemens Fachinger (Text); verantwortlich bei Binelli Group: Katrina Wenger (CMO, Leiterin Personalentwicklung, Mitglied der Unternehmensleitung); Manuela Janser (Assistentin CEO/CMO) (pd/wid)