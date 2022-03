MetaDesign: Neues Logo nach 27 Jahren für Groupe Mutuel

«Es handelt sich nicht um einen einfachen Wechsel des Logos. Diese Entwicklung geht viel weiter, die Groupe Mutuel befindet sich im Wandel», lässt sich CEO Thomas Boyer in einer Mitteilung zitieren. Neben dem Image verfeinere die Groupe Mutuel ihre Strategie und richte den Fokus auf die laut Angaben des Versichers grössten Anliegen der Schweizer Bevölkerung: Gesundheit und Vorsorge. Mit 1,3 Millionen Einzelkunden und 27 000 Unternehmenskunden sei diese Strategie sowohl auf den Markt der Privat- als auch auf jenen der Unternehmensversicherungen ausgerichtet.

Ein neues Markenimage nach fast 30 Jahren

Das rot-weisse Logo repräsentierte die Groupe Mutuel seit 1995. Ab dem 21. März 2022 sind Bernstein und Marineblau, die sich in einem schlichten Logo vereinen, die neuen Farben des Unternehmens. Dieses Logo verkörpere die Werte der Groupe Mutuel «perfekt», indem es auf ihren Wurzeln aufbaue und gleichzeitig eine Erneuerung darstelle.

«Das Konzept der neuen Marke haben wir in Zusammenarbeit mit der Agentur Metadesign in Lausanne und Zürich entwickelt», sagt Serkan Isik, Kommunikationsleiter Deutschschweiz bei Groupe Mutuel, auf Anfrage von persoenlich.com. Die Implementierung der Marke sei intern durchgeführt worden.

«Was mir am besten gefällt, ist, dass wir den Aspekt der gegenseitigen Unterstützung hervorheben, indem wir das Wort Mutuel unterstreichen, so Boyer in der Mitteilung weiter. Neben dem Logo würden auch alle anderen Elemente, die Teil der Markenidentität der Groupe Mutuel seien, modernisiert – vom Stil der Fotos bis hin zur Grafikcharta. «Diese wichtige Änderung des Images wird von neuen Werten getragen, die vor zwei Jahren eingeführt wurden, sowie von einer neuen strategischen Ausrichtung des Unternehmens», schreibt der Versicherer weiter.

Die Groupe Mutuel hat ihr Vertriebsnetz sowie ihre Agenturen laut eigenen Angaben «vollständig überarbeitet, um mehr Kundennähe zu schaffen». Derzeit werde ein Renovierungsplan für alle Agenturen umgesetzt, und weitere Agenturen würden bis Ende 2023 eröffnet. «Indem wir unser internes Vertriebsnetz stärken, unser Agenturennetz verbessern und die Kundenbetreuung konsolidieren, wollen wir mehr Kundennähe erreichen», wird Boyer zitiert. Diese Erneuerung zeige sich auch im Willen, «alles dafür zu tun, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen – durch bedarfsgerechte Produkte und kompetente Beratung».

Einführung der neuen Identität dauert bis Ende Juli

Die neue Markenidentität setze ebenfalls auf mehr Nähe, insbesondere über eine neue Kommunikationskampagne, die ab 28. März 2022 veröffentlicht wird. Sie erzählt das «wahre Leben auf natürliche und emotionale Art, nahe am Menschen». Die Kampagne ist gemäss Isik in Zusammenarbeit mit der Berner Agentur Numéro10 entwickelt worden.

Derzeit findet die Einführung des neuen Markenimages statt, wie es weiter heisst. Der gesamte Prozess werde bis Ende Juni abgeschlossen sein. Die Versicherten der Groupe Mutuel würden direkt von dieser Neugestaltung profitieren, zum Beispiel durch vollständig überarbeitete, besser verständliche Leistungsabrechnungen. Die neue Unternehmensstrategie werde in den nächsten Jahren schrittweise umgesetzt.

Zwei prominente Botschafterinnen aus dem Sport

Im Rahmen der Einführung ihrer neuen Markenidentität tut sich die Groupe Mutuel mit zwei talentierten Botschafterinnen zusammen, wie es weiter heisst. Belinda Bencic, Olympiasiegerin im Tennis, und Ajla Del Ponte, Europameisterin in der Leichtathletik, werden in den nächsten drei Jahren mit der Groupe Mutuel zusammenarbeiten.

Seit vielen Jahren würde die Groupe Mutuel den Sport unterstützen, insbesondere den Laufsport – beispielsweise als Partnerin von rund 15 Volksläufen in der Schweiz. Denn Sport und Prävention seien für die Gesundheit enorm wichtig. «Mit Belinda Bencic und Ajla Del Ponte können wir auf zwei grossartige Persönlichkeiten zählen, die die Vorteile des Sports verkörpern und die neuen Farben der Groupe Mutuel nach aussen tragen», so Boyer. (pd/tim)