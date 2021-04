Ringier: Neues Logo, neuer Claim, frischer Online-Auftritt

Die Blick-Gruppe hat sich in den letzten Jahren inhaltlich und digital kontinuierlich weiterentwickelt. Heute ist Blick eine multimediale Plattform, die journalistische Kompetenz mit Spitzentechnologie verbindet. Mit ihren Angeboten erreicht die Marke Blick rund 1,5 Millionen Menschen täglich, das sind 26 Prozent mehr als noch vor einem Jahr, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Digital-Anteil hat gegenüber dem Vorjahr erneut zugenommen und trägt 74 Prozent zur Gesamtreichweite bei (WEMF Total Audience 2021-1).

Um diese Transformation nach aussen sichtbar zu machen, hat sich Blick einem Rebranding unterzogen. Ab dem 7. April präsentiert sich Blick mit einem neuen, zeitgemässen Logo, einem verfeinerten Markenversprechen und einem aufgefrischten Design von blick.ch. «Die neue visuelle Identität von Blick unterstreicht unsere Geschichte und was uns ausmacht», wird Ladina Heimgartner, CEO der Blick-Gruppe, in der Mitteilung zitiert. Als Markenwerte hat sich die Gruppe «klar, mutig, wegweisend, nah» auf die Fahne geschrieben. Sie bildeten die Basis für die Entwicklung des neuen Logos und dienen der ganzen Blick-Gruppe künftig als Leuchtturm.

Das neue Blick-Logo ist klassisch und modern zugleich. Der eigens für das Logo entwickelte Schriftzug wirkt locker und freundlich, mit gebogenem «l» und abgerundetem Punkt auf dem «i». Mit weisser Schrift auf rotem Grund bleibt das Logo der Tradition der Marke treu. «Die neue Gestaltung des Logos ist zukunftsorientiert. Es zeigt trotz Rundungen weiterhin Ecken und Kanten – und vergisst die Wurzeln des Blick nicht», sagt Astrid Gartenmann, Head of Commercial Management der Blick-Gruppe und Verantwortliche des Rebrandings, das gemeinsam mit dem Markenexperten Frank Bodin durchgeführt wurde. Das Logo funktioniere auf allen Kanälen – digital, im TV, auf Social Media und im Print, heisst es in der Mitteilung weiter. Ein Audio-Signet macht Blick künftig zudem auch akustisch unverkennbar.

Die Transformation der Marke Blick spiegelt sich neu auch im Erscheinungsbild von Blick.ch wider: Das angepasste UX-Design wurde auf Basis von Nutzerbefragungen weiterentwickelt. Der Online-Auftritt ist klar, übersichtlich und trotzdem kraftvoll – das zeigt sich sowohl in den Schriftvarianten und -grössen als auch in der Farbe. «Das neue, nutzerfreundliche Design unterstreicht, was Blick heute ist: die führende digitale News-Plattform der Schweiz, auf der sich jede und jeder informieren und unterhalten kann», wird Katia Murmann, Leiterin Digital der Blick-Gruppe und Chefredaktorin von blick.ch, zitiert. «Wir sind schnell und gehen in die Tiefe, erklären, ordnen ein und kommentieren. Mit dem neuen Auftritt bieten wir unseren Nutzerinnen und Nutzern das bestmögliche Erlebnis – und werden unsere Produkte kontinuierlich für sie weiterentwickeln.»

Der neue Claim «Blick. Ich bin dabei.» bringt die Absicht des Blick, Leserinnen und Nutzer ins Zentrum zu stellen, klar zum Ausdruck und knüpft gleichzeitig an den legendären Slogan «Blick war dabei» an. Mit Blick TV, den sozialen Kanälen, der App, der Webpage und dem Print holt Blick sein Publikum dort ab, wo es sich gerade befindet. Ab dem 1. Juni erreicht Blick auch die Westschweizer Nutzerinnen und Nutzer mit einem auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Online-Angebot. (pd/lom)