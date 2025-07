Publiziert am 14.07.2025

WeArePepper verantwortet ab sofort die Öffentlichkeitsarbeit für Gebana in der Deutsch- und Westschweiz. Ziel der Zusammenarbeit ist es, das Unternehmen sichtbarer zu machen und dessen Expertenstatus im Bereich fairer und nachhaltiger Lieferketten zu stärken.

Gebana beschäftigt weltweit knapp 800 Mitarbeitende und unterhält nachhaltige Lieferketten in Burkina Faso, Togo, Tunesien und Griechenland. Das Unternehmen ging aus der Bananen-Initiative der 1970er-Jahre hervor und setzt sich für fairen Handel, ökologische Landwirtschaft und globale Gerechtigkeit ein.

WeArePepper will Gebana laut Mitteilung mit einer fokussierten Kommunikationsstrategie als Expertin für Fair Trade, nachhaltigen Konsum und globalen Handel in Medien und Debatten verankern. Die Zürcher Agentur entstand 2020 als Management Buy Out des PR-Bereichs von Keystone-SDA und wird von Sebastian Schneider und Karin Lehmann geleitet. (pd/cbe)