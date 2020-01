Mit Inhalt: Neues Team für visuelle Inhalte und Texte

Per sofort kooperieren Giorgia Müller Photography und Büro Eppenberger offiziell und unter einem neuen Dach – im doppelten Sinn. So heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. «Wir sind zusammen an eine neue Adresse in der Binz gezügelt und treten als Team unter dem Label Mit Inhalt auf», lässt sich die visuelle Gestalterin Giorgia Müller in der Mitteilung zitieren. Nach einer bald zweijährigen Zusammenarbeit sei das ein logischer Schritt. «Wir stellten fest: Viele Kundinnen und Kunden wollen ihre Inhalte von der Idee bis zur Umsetzung schnell und direkt mit uns als erfahrene Profis realisieren», sagt Müller weiter.

Dabei profitieren die beiden von ihren Wurzeln im Journalismus. Kennengelernt haben sie sich bei Reportagen für den Tages-Anzeiger. «Deshalb arbeiten wir auch in der kommerziellen Kommunikation mit journalistischen Ansätzen und entwickeln Inhalte Hand in Hand», sagt Simon Eppenberger. Dadurch seien sie nicht nur effizient und flexibel. «Bilder, Videos und Worte wirken am stärksten, wenn sie gemeinsam entstehen – am besten von der Beratung bis zum Endprodukt», sagt Eppenberger.

Die beiden sind überzeugt: Pompöse Strukturen seien kein Garant für Qualität und Kreativität. «Dafür setzen wir als eingespieltes Team auf Erfahrung und schlanke Strukturen», sagt Müller. (pd/lol)