Da gerade in der Weihnachtszeit viele Zürcherinnen und Zürcher den Einsatz des Roten Kreuz Zürich für mehr Menschlichkeit besonders spüren, hat das Hilfswerk zusammen mit der Cormedia AG gemäss einer Mitteilung neun Kurzgeschichten von Helfenden und Geholfenen eingefangen. Denn: Was gibt es Berührenderes, als das persönliche Danke der Menschen, die regelmässig freiwillig für ihre Mitmenschen da sind oder von jenen, denen geholfen wurde?

Im einem laut eigenen Angaben emotionalen Weihnachtsvideo bedanken sich neun Rotkreuz-Botschafterinnen und -Botschafter bei allen, die das Zürcher Rote Kreuz unterstützen und damit die Rotkreuz-Arbeit erst ermöglichen würden. Alle neun hätten auf verschiedene Weise dank dem Roten Kreuz Hilfe erfahren oder Hilfe geleistet und erzählen im 3-Minuten-Kurzfilm ihre persönlichen und berührenden Geschichten. Mit ihrer Begeisterung und Dankbarkeit würden sie authentisch und emotional die Grundsätze des Roten Kreuzes wie Menschlichkeit, Unparteilichkeit und Freiwilligkeit übermitteln.

Bewusst wählten die Verantwortlichen als Drehorte gemäss Mitteilung jeweils die eigene und natürliche Lebenswelt der bunt zusammengestellten Porträtierten – vom Schüler bis zur 82-jährigen Zeitzeugin. Für das «farbenfrohe Video» besuchte die Projektleiterin Susanne Zihlmann deshalb gemeinsam mit dem Corpmedia-Team die Protagonisten zuhause oder an ihren Wirkungsstätten.

Timo Wäschle, Ideengeber der Storytellingagentur Corpmedia, wird zitiert: «Die tiefen Einblicke, welche wir einfangen durften, waren wirklich sehr berührend. Die Stimmung an den Sets war bei diesen Begegnungen immer sehr persönlich und positiv. Durch den modularen Ansatz konnten an zwei Drehtagen, zwei Hauptfilme mit diversen Snacks gedreht werden, die diesen tollen Menschen Sorge und Rechnung tragen und nun ganzjährlich als Evergreencontent ausgespielt werden können. So wächst ihre aufgebaute Contentbibliothek strategisch und kontinuierlich weiter».

Das Video wird über alle Online-Kanäle verbreitet und ist Teil des jährlichen Kommunikationsmix, der mit echten Protagonisten – Menschen aus dem Zürcher Rotkreuz-Alltag – umgesetzt wird.

Verantwortlich beim Zürcher Roten Kreuz: Susanne Zihlmann (Projektleitung); verantwortlich bei Corpmedia AG: Timo Wäschle (Idee, Produktionsleitung, Coaching), Lars Badertscher (Regie), Gianluca Giantieni (Kamera, Schnitt), Michael Nyfenegger (Animation), Claudia D’Urso (Administration). (pd/tim)