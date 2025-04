Bellprat Partner: Neustart mit frischem Markenauftritt

Publiziert am 10.04.2025

Die auf Szenografie spezialisierte Agentur Bellprat Partner hat ihre Markenpräsenz mit einem Rebranding aufgefrischt. Das neue Logo wurde bewusst moderner gestaltet und kann flexibel in verschiedenen Konstellationen und Positionen eingesetzt werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Neugestaltung soll die Dynamik und Flexibilität der Szenografie widerspiegeln und die Position als führende Kreativagentur stärken.

Das neue visuelle Erscheinungsbild präsentiert sich reduziert, eigenständig und visuell kraftvoll, getragen von klaren Linien. Das Rebranding wurde komplett intern entwickelt – nur die Programmierung erfolgte mit externer Unterstützung, wie es auf Anfrage heisst. «Die Website ist auch ein Raum – einfach ein digitaler Raum», beschreibt Iwan Funk, Co-CEO und Partner, die Herangehensweise, «und darin wollen wir auch eine Geschichte erzählen.»

Die Agentur beschäftigt heute ein interdisziplinäres Team aus Expertinnen und Experten aus Szenografie, Architektur, Interaction Design und Grafik. Zu den aktuellen Projekten gehören die Gestaltung der Pavillons für die Schweiz und Aserbaidschan an der Expo 2025 in Osaka.

Parallel zum optischen Refresh wurde auch die Führungsstruktur neu organisiert. Die operative Leitung liegt nun bei einem Dreierteam bestehend aus Arnau Bellprat (Creative Director), Markus Göb (Co-CEO, Finanzen) und Iwan Funk (Co-CEO, Business Development). Firmengründer Xavier Bellprat bleibt als Partner und Creative Director aktiv und bringt seine Expertise in spezifische Projekte ein. Seit 2024 gehört zudem Marion Häring als Head of People and Culture der erweiterten Geschäftsleitung an.

«Wir verstehen Führung als kollektiven Prozess, in dem Verantwortung geteilt und so auch Perspektiven erweitert werden», erklärt Arnau Bellprat die neue Struktur. (pd/cbe)