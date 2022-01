Der deutschsprachige Medienkanal bringt als Infoquelle neben Pressemitteilungen auch Hintergrundartikel zum Unternehmen und seinem Engagement in der Schweiz. Der Online-Newsroom macht Samsung und seine Entwicklung für Experten, Medienschaffende und auch Fans direkt erlebbar, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Samsung Newsroom Schweiz informiert über die neuesten Nachrichten des Unternehmens. Auf der Plattform finden sich neben Produkte-Informationen auch Beiträge zum Engagement, zur Vision und der Geschäftstätigkeit von Samsung. Dario Casari, Country Manager bei Samsung Schweiz, sieht im Newsroom die Möglichkeiten noch mehr Nähe zum Markt zu schaffen: «Hier stellen wir uns als wichtiger Akteur im Schweizer Markt sehr persönlich vor und bieten ein Maximum an Öffentlichkeit und Transparenz. Unser Engagement in der Schweiz ist als Marktführer, Arbeitgeber und gesellschaftlicher Akteur sehr vielfältig», so Casari laut Mitteilung.



Auf dem Samsung Newsroom Schweiz finden sich lokale und ausgewählte globale Pressemitteilungen in deutscher Sprache. Dazu kommen Artikel, die spannende Aspekte der Produkte und des Unternehmens beleuchten. Regelmässige Beiträge mit Lokalbezug bieten vertieften Einblick in das Wirken von Samsung in der Schweiz. Martin Zust, Head Of Corporate Communications: «Im Samsung Newsroom Schweiz greift man sehr leicht auf alle wichtigen Informationen zu. Hier können wir aber auch vertiefen und erklären. Davon profitieren alle unsere Stakeholder, wie auch Fans von Samsung.» (pd/mj)