SRG: Nik Leuenberger startet bei Medienstelle

Neuzugang bei der Medienstelle der Generaldirektion SRG in Bern: Nik Leuenberger wird ab 1. Dezember 2023 sukzessive die Aufgaben als stellvertretender Leiter der Medienstelle SRG übernehmen. Leuenberger folgt auf Lauranne Peman, die das Medienhaus nach rund fünf Jahren verlassen hat.

Leuenberger wird sich prioritär um die Kommunikation in der französischsprachigen sowie der italienischsprachigen Schweiz kümmern. Er rapportiert direkt an Edi Estermann, Leiter der Medienstelle, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Der 48-Jährige studierte Wirtschaftswissenschaften mit Vertiefung in Medien- und Kommunikationswissenschaften an der HSG in St. Gallen. Von 2004 bis 2012 war er Medienverantwortlicher und Sprecher des Schweizer National-Circus Knie, von 2012 bis 2016 dann Künstlerischer Leiter und Mitglied der Geschäftsleitung am Casinotheater in Winterthur. Im September 2016 übernahm er für die Burgergemeinde Bern die Leitung Kultur und Kommunikation im Casino in Bern. Leuenberger begleitete den Umbau, die Sanierung und die Wiedereröffnung des Berner Traditionshauses.

Nik Leuenberger ist wohnhaft in Köniz, verheiratet und Vater zweier Kinder. (pd/cbe)