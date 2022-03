Avaya: Niklas Albrecht wird Channel Manager

Niklas Albrecht übernimmt die Position als Channel Manager Switzerland bei Avaya. Der ausgewiesene Channel Experte bringt 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen mit, etwa als Partner Manager und Account Manager bei der Telekom Liechtenstein, Swisscom, Salt und Compaq, wie es in einer Mitteilung heisst. Vor zwei Jahren startete Niklas Albrecht als Territory Account Manager für die Schweiz bei Avaya. In seiner neuen Rolle wird er sich neu dem Wandel hin zu Subskriptions-Modellen, dem Umzug der Service Center in die Cloud, Stichwort Contact Center as a Service (CCaaS), sowie dem Launch von Avaya Cloud Office in der Schweiz widmen.

«Ich freue mich sehr, die verantwortungsvolle Aufgabe als Channel Manager Switzerland zu übernehmen. Avaya zählt zu den attraktivsten Arbeitgebern weltweit. Dies spiegelt sich auch in den Karrieremöglichkeiten wider, welche uns Avayanern offenstehen», wird Niklas Albrecht in einer Mitteilung zitiert. «Die kontinuierliche Business-Transformation stärkt sowohl die Innovationsführerschaft von Avaya wie auch die Bedeutung von Avaya als strategische Begleiterin in die digitale Zukunft. Ich freue mich darauf, diese Zukunft zusammen mit unseren Partnern aktiv zu gestalten.»

In seiner neuen Rolle berichtet Niklas Albrecht direkt an den International Vice President for Channels, Fadi Moubarak. «Mit unserer OneCloud-Plattform können unsere Kunden im passenden Moment das passende Kundenerlebnis bereitstellen. Unsere Channel Community liefert einen wertvollen Beitrag, diese Soll-Erlebnisse dem Zeitgeist des Everything Customer entsprechend wahr werden zu lassen. Niklas bringt eine Fülle an Kenntnissen und Erfahrungen mit, die für diesen erfolgreichen Wandel entscheidend sein werden», so Moubarak laut Mitteilung.

«Experience Builders»: Strategische Erweiterung der Partnerlandschaft

«Ich begrüsse, dass Avaya seinem indirekten Vertriebsmodell in der Alpine Region treu bleibt. Unsere Partner sind von strategischer Bedeutung, um unseren Kunden einen schnellen Mehrwert und zukunftsorientierte Lösungen zu bieten, Wachstumsmöglichkeiten zu erweitern und Hand in Hand die Transformation zu gestalten», erklärt Niklas Albrecht weiter. Seine Pläne mit den Avaya Partnern beschreibt der passionierte IT-Profi folgendermassen: «Die Cloud eröffnet alle Möglichkeiten, die Technologie so anzupassen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht wird. Das Composable Business ist Realität und gemeinsam mit unseren Partnern können wir das Versprechen der bedarfsgerechten Infrastruktur einlösen. Zusammen bauen wir das entsprechende Ökosystem von Experience Builders auf, welche das Kundenerlebnis in die Zukunft führen.»

Zu den Avaya Experience Builders zählen sowohl moderne ICT- und Multitech-Integratoren, 3rd Party Vendors wie auch Cloud-born Innovationsführer, welche das Avaya Partner-Ökosystem rund um zeitgemässe und freudvolle Mitarbeiter- und Kundenerlebnisse erweitern. (pd/mj)