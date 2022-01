Andy Was Right: Nives Arrigoni wird Head of Coordination

Andy Was Right baut das Team an der Hardstrasse weiter aus und holt sich «schlagkräftige Verstärkung» mit Nives Arrigoni, wie es in einer Mitteilung heisst. Die bekannte Zürcher Digital-Spezialistin ist seit Jahren in der Medien- und Kommunikationswelt unterwegs und gehört zu den «Influencerinnen der ersten Stunde». In der neu geschaffenen Rolle als Head of Coordination wird sie die Leitung des Koordinatoren-Teams von Andy Was Right übernehmen, sowie das Kunden-Portfolio betreuen und weiterentwickeln.

Für Founding & Managing Partner Roger Hämmerli war gemäss Mitteilung nach dem ersten Gespräch mit Arrigoni klar, dass man sich hier gefunden hat: «Ich bin ein impulsiver Realist – wenn es so etwas überhaupt gibt – und bei Nives hat es bei mir sofort Klick gemacht. Für die Betreuung und Weiterentwicklung unseres Kunden-Portfolios brauchten wir jemanden, der nicht nur unsere Kunden versteht, sondern auch versteht, was uns ausmacht. Wir brauchen bei Andy Was Right Leute, die unsere Sprache sprechen – und Nives kann sie fliessend.»

Nives Arrigoni: «Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin überzeugt, das Team mit meinen Erfahrungen tatkräftig unterstützen zu können. Auch für meine persönliche Entwicklung ist diese Rolle eine Bereicherung. Als Content Creatorin werde ich natürlich weiterhin nebenberuflich aktiv sein.»

Die 31-Jährige war zuletzt als Head of Communication beim Supplement-Hersteller KAEX angestellt und war davor unter anderem für mehrere Jahre bei Radio Energy, sowie Agenturen wie Brandertertainment oder SMLY. (pd/tim)