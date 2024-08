Publiziert am 16.08.2024

NZZ Bellevue hat sich seit seiner Lancierung vor acht Jahren als Quelle der Inspiration für ein schönes Leben etabliert und kontinuierlich an Reichweite gewonnen. In Zusammenarbeit mit der Agentur Edenspiekermann, die bereits das ursprüngliche Design entwickelt hatte, wurde nun ein Refresh erarbeitet, der auf den Stärken des Portals aufbaut, schreibt die NZZ. «Das neue Design bleibt unserer klassischen Optik treu und optimiert gleichzeitig das Nutzererlebnis, die Informationsarchitektur sowie den Umgang mit Bildern», wird Kerstin Netsch, Chefredaktorin NZZ Bellevue und Z, in der Mitteilung zitiert.

Das Lifestyle-Portal ist nach dem Mobile-first-Ansatz ausgerichtet mit neuen bereichernden Features, die sich insbesondere in den Rezeptkolumnen zeigen. In der Rubrik «Kochen und Geniessen» gibt es neu Rezepte mit Nährwertangaben und einem Mengenrechner. Zudem können Rezepte bewertet und in einer Merkliste gesammelt werden. In den Rubriken «Stil und Design», «Beauty und Wellness» sowie «Reisen und Entdecken» finden Leserinnen und Leser Anregungen, Empfehlungen und Einblicke in Trends und ihre Hintergründe. Die Startseite und ausgewählte Stücke können nun noch vielseitiger gestaltet werden, mit Highlight-Farben, Themenclustern, Slidern und grosszügigen Bildgalerien.







«Mit unseren Geschichten werden wir Leserinnen und Leser weiterhin täglich überraschen und inspirieren. Dabei geht es uns aber nicht um die reine Abbildung von Trends, sondern darum, diese auch hintergründig und gesellschaftlich zu beleuchten. Getreu unserem Claim ‹Das schöne Leben lesen›», so Kerstin Netsch.

«Strategisch ergänzt NZZ Bellevue mit seinen Erweiterungen unser Produktportfolio optimal, da Leserinnen und Werbekunden verstärkt nach positiv besetzten, alltagsnahen Themenumfeldern suchen», ergänzt Alexandra Chillag, Strategy & Portfolio Managerin der NZZ.

Im neuen Newsletter «Concierge» bündelt die Redaktion als zusätzliches Highlight ihre Service-Expertise und gibt Tipps für Ausflüge, Restaurants und weitere schöne Dinge, die den Alltag bereichern. Die erste Ausgabe erscheint am kommenden Mittwoch.(pd/wid)