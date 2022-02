Mehrere hunderttausend Userinnen und User haben sich die TikTok-Clips von Ochsner Sport laut dessen Angaben bereits angeschaut. Zudem sammelte der Kanal innert Kürze über 1000 Follower, wie es in einer Mitteilung heisst. Und dies ausschliesslich durch organischen Content.

«TikTok ist der Social-Media-Channel der Stunde und gibt uns als grösster Sport-Retailer der Schweiz die entsprechende Plattform, Sport, Emotionen und Kompetenz verbunden mit einer Prise Humor an unsere Community zu vermitteln. Besonders die Chance, damit mit einer jüngeren Zielgruppe in Kontakt zu treten, möchte Ochsner Sport sich nicht entgehen lassen», lässt sich Paddy Käser, Teamleiter Content und Social Media, in der Mitteilung zitieren.

Verantwortlich für die Strategie und einen Teil der Umsetzungen zeichnet sich derweil die Agentur Monami, wie es weiter heisst. Diese verantwortet seit rund zwei Jahren mehrere Kanäle von Kunden wie Coop, der Smile Versicherung, Rhätische Bahn oder Ceylor. Neben Ochsner Sport gehören zudem neuerdings auch Kuoni, Ochsner Shoes, die Bénédict Schulen, tutti.ch oder Orangina zum breiten TikTok-Portfolio der Agentur. Erst vor kurzem standen Monami-Kunden gemäss Mitteilung auf den ersten drei Rängen einer schweizweiten Rangliste der erfolgreichsten TikTok-Kanäle bezüglich Engagement-Rate.

«Das Schönste daran ist: Alles, was zählt, ist der richtige Inhalt. Auf keiner anderen Plattform kann man mit Storytelling aktuell derart viele Leute erreichen. Ob per Comedy oder mit Substanz spielt keine Rolle – die Erzählform machts aus. Und diese gehört definitiv zu unseren Lieblingskategorien», lässt sich Eric Lucombo, Projektleiter bei Monami, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)