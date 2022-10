Diogenes: Oliver Lange wird Vertriebsleiter

Oliver Lange verstärkt bereits seit Juli 2021 das Vertriebsteam von Diogenes. Er studierte Verlagswirtschaft an der HTWK Leipzig und reiste dann zwölf Jahre als Verlagsvertreter für den Rowohlt Verlag. Nach mehreren Jahren als Vertriebsleiter beim Wagenbach Verlag, war er danach als Verkaufsleiter bei Rowohlt tätig. Er wird Nachfolger von Ulrich Richter.

Ulrich Richter. (Bild: zVg)

Ulrich Richter, seit 1997 als Vertriebsleiter im Diogenes Verlag, lässt sich nach mehr als 25 Jahren per Ende März 2023 frühpensionieren. Richter studierte Geschichte und Deutsche Literatur in Tübingen und absolvierte danach eine Zusatzausbildung mit Schwerpunkt Vertrieb und Marketing am WBS-Kolleg. Es folgten Stationen als Leiter Informationsstelle Schulbuch beim Sauerländer Verlag und als Vertriebsleiter beim AT Verlag. Im Rahmen seiner Tätigkeit bei Diogenes engagiert sich Ulrich Richter als Zweiter Sprecher der IG Vertrieb im Börsenverein und als Mitglied des Zentralvorstands des SBVV (Fachbereich Verlage). (pd/mj)