BAKOM: Olivier Pauchard wird Vizedirektor

Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat Olivier Pauchard zum Vizedirektor des Bundesamts für Kommunikation (BAKOM) und Leiter der Abteilung Radio Monitoring und Anlagen ernannt. Der 53-jährige Jurist aus der Romandie werde seine neue Stelle am 1. Dezember 2021 antreten, heisst es in der Mitteilung. Er trat 1995 in das BAKOM ein und ist seit sechs Jahren stellvertretender Chef der Abteilung, deren Leitung er übernehmen wird.

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Neuenburg und einer einjährigen Tätigkeit bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Neuenburg stiess Olivier Pauchard 1995 als wissenschaftlicher Mitarbeiter der damaligen Abteilung Marktüberwachung zum BAKOM. In seiner weiteren beruflichen Laufbahn hatte er zunächst die Co-Leitung der Sektion Recht und Aufsicht Romandie und Tessin inne und übernahm später die Leitung der Sektion Aufsicht und Recht. 2012 wurde er zum stellvertretenden Abteilungsleiter ernannt. Nach mehreren internen Reorganisationen übt er diese Funktion derzeit in der Abteilung Radio Monitoring und Anlagen aus, der er künftig vorstehen wird.

Olivier Pauchard tritt am 1. Dezember die Nachfolge von Gabriela Seiz an, die das BAKOM Ende August 2021 verlassen hat und zum Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons Zürich gewechselt ist. (pd/wid)