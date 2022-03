Die Bedeutung der Marke als Mittel der Unternehmensführung hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Gleichzeitig steigt die Notwendigkeit der Differenzierung und Erhöhung der Relevanz für eine Vielzahl von Anspruchsgruppen konstant. Themen wie Wachstum, Nachhaltigkeit und Transformation sind ganz eng mit der Marke verknüpft.

So werden die heutigen und zukünftigen Anforderungen an die Verantwortlichen des Marketings und der Marke im neuen Konzept des CAS Brand Leadership HWZ gezielt adressiert und sowohl wissenschaftlich als auch mit nationalen und internationalen Praxisbeispielen erläutert, wie es in einer Mitteilung heisst. Ausgehend von der Unternehmens- und Markenstrategie über die Entwicklung eines herausragenden Kundenerlebnisses bis hin zur kontinuierlichen Messung und Optimierung der Markenarbeit werde das ganze Spektrum von Brand Leadership vermittelt. Klassische Markenmodelle werden dabei genauso beleuchtet wie aktuelle Markenthemen oder konkrete Herausforderungen aus der Praxis der Teilnehmenden.

Nach sechs Durchführungen geben Peter Felser und Max Meister die Leitung des Studienganges an Markenexpertin Pam Hügli und Markenexperte Benjamin Gilgen weiter. Die beiden beschäftigen sich laut Mitteilung täglich mit Brand-Leadership-Themen, sind bestens vernetzt und stellen sowohl die wissenschaftliche, als auch praktische Relevanz sicher. Beide seien als Dozierende bekannt und würden die moderne Markenführung in der Praxis kontinuierlich weitergestalten.

Pam Hügli führt das House of Communication in Zürich und ist CEO der Agentur Serviceplan Suisse. Sie ist eine der ersten Absolventinnen des Lehrgangs (Jahrgang 2014) und Gastdozentin an der HWZ. Für Pam Hügli ist es besonders wichtig, Theorie und Praxis zu vereinen: «Wir werden führende Marken, aber auch spannende KMUs mit den Studierenden zusammenbringen. Der Studiengang wird interaktiv und praxisrelevant, damit die Absolvierenden rasch einen Mehrwert in der Praxis erbringen können.»

Benjamin Gilgen leitet das Marketing und die Kommunikation des Pharmaunternehmens Tigen. Davor war er Partner von Prophet und Geschäftsführer von MetaDesign. «Mit Brand Leadership geben wir den Studierenden das notwendige Rüstzeug, Produkte und Unternehmen erfolgreich im Markt zu positionieren und Marktanteile zu gewinnen. Dabei verbinden wir Analyse, Strategie und Kreation zur Entwicklung von herausragenden Kundenerlebnissen.» Benjamin Gilgen ist ebenfalls als Gastdozent an der HWZ tätig.

Peter Felser bleibt Dozent

Peter Felser und Max Meister sind laut Communiqué begeistert von der künftigen Studiengangsleitung. «Pam und Benjamin verkörpern die Philosophie Brand Leadership ideal. Sie kombinieren klassische Methoden der Markenführung mit den neuesten nationalen und internationalen Trends. Sie werden das CAS noch attraktiver gestalten», wird Felser zitiert. Peter Felser bleibt der HWZ als Dozent erhalten und unterrichtet innerhalb des CAS Brand Leadership HWZ zu seinem Lieblingsthema «Markenmission». Zudem betreut Peter Felser das wachsende und sehr aktive Alumni Netzwerk der «Brand Leaders», welches ein wichtiger Aspekt der Vernetzung und kontinuierlichen Weiterbildung darstellt.

Neu wird der CAS Brand Leadership HWZ auch als Teil des MAS Marketing Excellence HWZ angerechnet. Der Studiengang richtet sich an Marketingverantwortliche sowohl aus Grossunternehmen, aber auch aus KMUs oder Start-ups und lässt sich gut mit einer Vollzeit-Berufstätigkeit vereinbaren. (pd/cbe)