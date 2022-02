Das Süssgetränk Passaia fliegt bei der Migros aus dem Regal, berichtet die SonntagsZeitung. Zuletzt lieferte der Passaia-Hersteller Rivella die Limonade exklusiv an den orangen Riesen. Der Bestellstopp bedeutet deshalb das Aus für Passaia.

«Unser Kunde hat entschieden, das Produkt nicht mehr im Sortiment zu führen, was wir sehr bedauern», sagt Rivella-Sprecherin Monika Christener. Die Migros begründet den Entscheid mit den sich verändernden Kundenbedürfnissen. Dabei muss das stark zuckerhaltige Passaia gesünderen Produkten weichen. Etwa nur leicht aromatisiertem Mineralwasser, sogenanntem Near Water. «Wir können bestätigen, dass Near Water und alkoholfreies Bier zuckerhaltigen Getränken den Rang ablaufen», sagt ein Migros-Sprecher zur SonntagsZeitung. (pd/mj)