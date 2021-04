Stories: Patrick Viert neu im Team

Mit Patrick Viert als neuer Head of Transformation & Digital Innovation reagiere Stories auf den strukturellen Wandel der Werbebranche, schreibt die Werbefilmproduktion in einer Mitteilung. Einerseits entwickelt der 35-Jährige Produkte und Services, die es Agenturen und Direktkunden in Zukunft noch einfacher machen, auf die Kernkompetenzen von Stories zuzugreifen. Andererseits werden auf Basis der Storytelling- und Produktionskompetenz von Stories neue Betätigungsfelder erschlossen.

«Wir stehen am Anfang eines Prozesses. Dabei bleiben wir unserer Storytelling-DNA treu, weil wir mehr denn je an die transformative Kraft von Geschichten glauben», wird Yves Bollag, Co-Founder von Stories, in der Mitteilung zitiert. «Im Dialog mit unseren Kunden und Agenturpartnern erschliessen wir neue Potenziale für massgeschneiderte, zeitgemässe, schlagfertige und trotzdem emotional bewegende Werbeformen. Wir freuen uns, dass Patrick Viert, dessen strategische Exzellenz und kreativen Innovationsgeist wir schon lange kennen und schätzen, nun Teil von Stories ist und sich diesen wichtigen Aufgaben annehmen wird.»

Konkret wird sich Viert auch bei Projekten als strategischer Experte einbringen und so die Beratungskompetenz von Stories weiter verstärken. Viert bringt 15 Jahre Berufserfahrung in der Kreativwirtschaft mit. Er hat die internationale Medienmarke Vice und die Kreativagentur Virtue Worldwide in der Schweiz aufgebaut, machte einen Master in Digital Management an der Hyper Island und ist Gastdozent für angewandte Markenstrategie an der Zürcher Hochschule der Künste. Zuletzt arbeitete Viert als selbstständiger Berater für Unternehmen wie die Swiss Life, die Zürcher Hochschule der Künste und myclimate. (pd/lom)