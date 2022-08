PR Suisse – der gesamtschweizerische Berufsverband der PR- und Kommunikationsfachleute – hat dieses Jahr eine Personenzertifizierung für PR und Kommunikations-Profis eingeführt, in Zusammenarbeit mit SAQ – Swiss Association for Quality. So heisst es auf der Website des Verbands.

Die Personenzertifizierung verschafft gemäss Angaben von PR Suisse einen Expertenstatus und «trägt damit zur Arbeitsmarktfähigkeit bei». Die Zertifizierung sei eine «wertvolle Beurteilungs- und Entscheidungsgrundlage» für Arbeitgeber und Kunden, sie orientiere sich an dem internationalen Standard für Personenzertifizierungen SN EN ISO/IEC 17024 und werde unter der Aufsicht der neutralen und unabhängigen Zertifizierungsorganisation SAQ durchgeführt. (pd/tim)