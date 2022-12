Ginetta: Peter Whinyates leitet das Team in Basel

Seit mehreren Jahren zählt die Digitalagentur Ginetta zu ihrem Portfolio Basler Firmen wie Endress+Hauser, Roche, BIS und Bayer. Um näher bei ihren Kunden vor Ort zu sein, baut Ginetta 2023 einen Standort in Basel auf.

Den neuen Standort aufbauen wird Peter Whinyates. Der 44-jährige Basler mit englischen Wurzeln ist Mitte November zu Ginetta gestossen. Zuletzt war er Managing Partner bei der Digitalagentur Wondrous in Basel sowie als Global Creative Strategist bei der Art Basel tätig. Davor war er knapp fünf Jahre bei Team Marketing in Luzern für das Design der UEFA Champions League zuständig. Er hat ein Studium in Process Design am HyperWerk abgeschlossen. Seit 2020 nebenbei als Co-Founder des Vereins The Literoom für die Digitalisierung der Kunstwelt unterwegs.

«Mit Peter als erfahrenen und äusserst erfolgreichen Kreativstrategen haben wir die perfekte Besetzung gefunden, um denneuen Standort zu entwickeln», sagt Gründer Simon Raess. Peter Whinyates ergänzt: «Basel hat so viel zu bieten und ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem ambitionierten Team von Ginetta weitere Kompetenzen im Bereich Digital Excellence in das Basler Ökosystem zu bringen.» (pd/mj)