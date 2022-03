EHC Kloten: Peter Wick wird Kommunikationsleiter

Der EHC Kloten hat mit Peter Wick einen versierten Kommunikator und Kenner der Medienbranche als Leiter Kommunikation & Medienstelle engagieren können, wie der Eishockeyclub der zweithöchsten Liga mitteilt. Wick übernehme mit der Leitung der Kommunikation eine wichtige Funktion innerhalb der Organisation des Clubs. Einerseits werde er die Kommunikation nach aussen leiten, andererseits auch als Anlaufstelle für Medienschaffende zur Verfügung stehen und die interne Koordination übernehmen. So stelle der aufstiegswillige EHC Kloten die für die nächsten Wochen «notwendige und wichtige Stabilität für alle Stakeholder sicher».

Wick – vielen auch bekannt als Wettermoderator – nimmt seine Arbeit per sofort auf. «Ich freue mich sehr, den EHC Kloten in der Kommunikation zu begleiten. Als Zürcher Unterländer habe ich in all den Jahren genau verfolgt, was in Kloten passiert – jetzt Teil des Teams zu werden, ist Freude und Ehre zugleich», lässt sich Wick in der Mitteilung zitieren. Unabhängig von seinem Engagement beim EHC Kloten werde er weiterhin mit seiner eigenen Firma tätig sein.

Peter Wick freut sich sehr über den neuen Auftrag, wie er gegenüber persoenlich.com sagt: «Schon seit Kindesbeinen an war ich Anhänger des EHC Kloten. Auch die familiären Banden sind vorhanden, hat doch Marcel Wick (Cousin und langjähriger Nationalspieler) wie auch dessen Sohn Roman Wick lange Zeit für den EHC gespielt.» (pd/tim)