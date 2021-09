Les Ambassadeurs: Philipp Budiman wird neuer CEO

Les Ambassadeurs und Watches of Switzerland setzen die Segel in Richtung Zukunft: Philipp Budiman, ein Experte im Bereich E-Commerce und Onlinemarketing, ist seit 1. September 2021 neuer Geschäftsführer beider Unternehmen und verantwortet in dieser Funktion federführend die Ressorts Vertrieb und Marketing.

«Ich bin sehr stolz darauf, Teil von Les Ambassadeurs und Watches of Switzerland – einem der renommiertesten Schweizer Namen in der Branche – zu sein und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und dem Verwaltungsrat», wird Philipp Budiman in einer Mitteilung zitiert. «Mit der bewährten Exzellenz aus unseren Boutiquen und innovativen digitalen Konzepten werden wir unseren Kunden sowohl in den Boutiquen als auch online den besten Service bieten.»

Budiman war zuletzt als Geschäftsführer bei Montredo tätig. Die Onlineplattform für Uhren mit Sitz in Berlin wurde 2012 von ihm gegründet. (pd/cbe)