Die Botschafter: Philipp Gemperle verstärkt das Team

Ab August 2022 wird Philipp Gemperle als Leiter Kompetenzfeld Öffentliche Hand bei Die Botschafter Kommunikationsagentur wirken. Seine Erfahrungswerte aus der Tätigkeit als Leiter Kommunikation Stadt Wil und als Stadtrat von Romanshorn bringen einen starken Mehrwert in der Projektarbeit und im Ausbau des Kompetenzfelds, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Botschafter helfen öffentlichen Verwaltungen und Institutionen, mit praxiserprobten und modularen Leistungen erfolgreicher zu kommunizieren und Planungssicherheit zu schaffen. Dazu zählen Projekte der Raum- und Arealentwicklung sowie der Themenkreise Mobilität, Bildung und Gesundheit. Die Botschafter sind nicht nur Fachpartner der E-Mitwirkung und Gründungsmitglied des Expertennetzwerk Ostschweiz, sondern bieten Weiterbildungsseminare zur Öffentlichen Mitwirkung mit der Universität St.Gallen an.

Philipp Gemperle arbeitet zurzeit als Leiter Kommunikation bei der Stadt Wil. Zuvor war der studierte Politikwissenschaftler und Publizist zwölf Jahre lang Radiojournalist, unter anderem bei SRF. Als amtierender Stadtrat von Romanshorn und Mitglied einer kantonalen Parteileitung bringt Philipp Gemperle zudem wertvolle eigene Exekutiv- und Politerfahrung mit und ist bestens mit den Gegebenheiten in der Ostschweiz vertraut.

Zu den bestehenden Leistungen des Kompetenzfelds zählen die Entwicklung starker Botschaften, Visualisierungen, Kommunikationskonzepte und -mass-nahmen, wie auch partizipativer Formate. Philipp Gemperle verstärkt diese ideal als Moderator von Anlässen und Dialogveranstaltungen und seiner Expertise in der PR-/Medienarbeit wie auch im Stakeholder-Management, heisst es weiter. «Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Philipp Gemperle den Leading Swiss Agencies Anspruch zu leben und Die Botschafter als wirkungsvollen Partner für die öffentliche Hand in der Ostschweiz zu präsentieren», werden die Agentur-Partner in der Mitteilung zitiert. (pd/mj)