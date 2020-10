Swisspower: Philipp Mäder wird Leiter Public Affairs

Philipp Mäder übernimmt im Februar 2021 die Leitung Public Affairs der Swisspower, dies heisst es in einer Mitteilung. Mäder war in den letzten 17 Jahren im Medienbereich tätig – unter anderem als Bundeshausredaktor des Tages-Anzeiger, als stv. Chefredaktor der Aargauer Zeitung und zuletzt als Projektleiter Digital bei den Publikumszeitschriften von Ringier Axel Springer Schweiz. Mäder besitzt ein Executive MBA und ein Lizenziat der Universität Zürich. Er ist verheiratet, Vater von drei Kindern und wohnt in Bern.

Philipp Mäder tritt die Nachfolge von Jan Flückiger an, der per 1. November 2020 als neuer Generalsekretär zur EnDK wechselt. (pd/wid)