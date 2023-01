Peter Sauber, Unternehmer und Experte in Sachen digitaler Transformation, Marketing & Sales, unterstützt das Beratungs- und Research-Unternehmen Accelerom als Verwaltungsratspräsident. Seit mehr als 20 Jahren ist Sauber unternehmerisch tätig und entwickelt Geschäfts-, digitale sowie kommerzielle Strategien. Mit seinem Know-how begleitet er unterschiedliche Unternehmen bei der Verankerung und Umsetzung von Strategien in den Bereichen Sales & Marketing und der digitalen Transformation.

Arbeiten künftig zusammen (v.l.): Christoph Spengler (Gründer und Managing Director Accelerom) und Philipp Sauber (Founder Sauber.digital). (Bild: zVg)



«An Accelerom fasziniert mich insbesondere die ganzheitliche datengetriebene Sichtweise. Mit Hilfe ihrer Analyseplattform können unterschiedliche Szenarien gerechnet und Touchpoint-Mixes auf ihre Wirkung überprüft werden», wird Philipp Sauber in einer Mitteilung von Accelerom zitiert.

Accelerom ist ein international tätiges Beratungs- und Forschungsunternehmen mit Sitz in Zürich und unterstützt Firmen im B2C und B2B, in ihrer Omnichannel-Marktbearbeitung erfolgreicher zu werden. «Wir unterstützen unsere Kunden dabei ihre Marketingmassnahmen optimal auf die Zielgruppen auszurichten. Unsere Praxisbeispiele zeigen, dass sich auf der Grundlage der neuen Erkenntnisse Performancepotenziale von bis zu 30 Prozent erschliessen lassen», so Christoph Spengler von Accelerom. (pd/cbe)