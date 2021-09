Nagra: Philipp Senn folgt auf Markus Fritschi

Damit tritt Philipp Senn die Nachfolge von Markus Fritschi an, der 2023 in Pension geht. Bis dahin bleibt Fritschi stellvertretender CEO der Nagra, wie es in einer Mitteilung der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle heisst.

Philipp Senn arbeitet seit rund zehn Jahren bei der Nagra, zuletzt in der Funktion als Head of Public Affairs und stellvertretender Bereichsleiter. Damit trug er bereits Verantwortung an der Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

«Das Jahrhundertprojekt Tiefenlager befindet sich in einer entscheidenden Phase. Die kommenden Jahre werden für uns mit der Standortwahl und dem Rahmenbewilligungsgesuch auch aus kommunikativer und gesellschaftspolitischer Sicht eine besondere Herausforderung. Mich freut und ehrt es, die Bereichsleitung in dieser spannenden Zeit übernehmen zu dürfen», lässt sich Senn in einer Mitteilung zitieren. Dabei wolle er die Onlinekommunikation sowie den Austausch mit den betroffenen Menschen vor Ort und der Politik weiter verstärken. (pd/tim)