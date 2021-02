Apostroph Group überträgt das Management und die Weiterentwicklung ihrer Übersetzungstechnologie in der Schweiz an Philipp Ursprung. Das Sprachdienstleistungsunternehmen ernennt den ausgewiesenen Experten für Sprachtechnologie zum Head of Translation Technology, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.



In seiner neuen Funktion steuert Ursprung die Weiterentwicklung und Optimierung der Apostroph-Übersetzungstechnologie. Zudem begleitet der 39-Jährige Unternehmen bei der Implementierung ihrer Übersetzungssysteme und -prozesse und berät sie bei der Wahl eines geeigneten MT-Systems. «In unserer Branche sehen wir derzeit riesige Innovationssprünge, insbesondere bei der AI-Translation, also der neuronalen maschinellen Übersetzung. Mit diesen Möglichkeiten gilt es auf Augenhöhe zu bleiben und sie bestmöglich im Sinne unserer Kunden einzusetzen», wird Ursprung zitiert.

Apostroph verfüge mit der unternehmenseigenen, massgeschneiderten Technologie und der proprietären neuronalen Machine-Translation-Lösung über grosses Potenzial, die Digitalisierungschancen der Branche so zu nutzen, dass sich für die Kunden einzigartige Vorteile ergäben. Das gelte sowohl in Bezug auf Sprachqualität als auch für effiziente Prozesse und kurze Durchlaufzeiten, ist Philipp Meier, Managing Partner von Apostroph Group, überzeugt. «In unserer Kerndisziplin technologiegestützte Sprachprozesse, kombiniert mit dem Fachwissen unserer qualifizierten Sprachprofis, sind wir mit einem ausgewiesenen Spezialisten wie Philipp Ursprung optimal gerüstet, unsere führende Marktstellung auszubauen und weiter zu wachsen.»

Neben seiner Funktion als Head of Translation Technology übernimmt Philipp Ursprung als Head of Operations die Leitung des Zürcher Standorts von Apostroph, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Nach seinem Studium in Übersetzung an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und einem Masterabschluss an der University of Surrey (UK) in Fachübersetzen und Translation Technology war Ursprung mehr als zwölf Jahre in der Sprachdienstleistungsbranche tätig. Dabei spezialisierte er sich auf Einführung, Management und Weiterentwicklung von Übersetzungstechnologie in Grossunternehmen, unter anderem bei der Schweizerischen Post und in leitender Funktion im internen Sprachendienst der Credit Suisse. Darüber hinaus arbeitete er bei namhaften Schweizer Dienstleistern in der Sprachindustrie und Anbietern von Sprachtechnologie-Lösungen. (pd/cbe)