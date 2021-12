Samsung Schweiz: Pia De Carli wechselt zu Google

«Heute ist mein letzter Arbeitstag bei Samsung», teilt Pia De Carli, Mediensprecherin von Samsung Schweiz, am Donnerstag mit. «Die fünf Jahre waren für mich eine spannende Reise voll technologischer Innovation.»

Nun geht die Reise innerhalb der Branche weiter: De Carli startet im Januar bei Google Schweiz in der Kommunikation, wie es in der Medieninformation weiter heisst. Bis De Carlis Nachfolge geregelt ist, betreut Martin Zust, Head of Corporate Communications, die Medienarbeit.

Pia De Carli war vor ihrem Engagement für Samsung Schweiz im Bereich Kommunikation und Kampagnen beim Wirtschaftsverband Economiesuisse tätig. Sie verfügt über einen MAS im Bereich Business Communications der Hochschule für Wirtschaft Zürich. (cbe)