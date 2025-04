Rawcut: Pinke Typografie löst Hip-Hop-DNA ab

Publiziert am 16.04.2025

Die Zürcher Kreativagentur Rawcut hat für das Openair Frauenfeld ein umfassendes Redesign entwickelt. Das europaweit bedeutendste Hip-Hop-Festival erhält ein neues visuelles Erscheinungsbild, einen neuen Claim und eine inhaltliche Neupositionierung.

Im Zentrum des Projekts steht das Konzept «Skyline of No Limits», das von Rawcut gemeinsam mit dem Strategiepartner Superlobby erarbeitet wurde. Das neue Design umfasst Elemente wie Petardenrauch, 3D-Strukturen und Beton-Monolithe, die zusammen eine visuelle Welt schaffen, die über das klassische Musikfestival hinausgeht.

Das neue Festival-Logo präsentiert sich laut einer Mitteilung in pinker, aufgeblasener Typografie und dient als Key Visual für Animationen, Out-of-Home-Sujets und digitale Anwendungen. Laut Harun Dogan, Creative Director bei Rawcut, soll das Design «ein Gefühl von grenzenloser Energie und Community» transportieren.

Mit dem Relaunch will sich das Openair Frauenfeld neu als Erlebnisfestival mit internationalem Charakter positionieren, das Musik, Kultur und Community auf neue Weise vereint, ohne seine kulturellen Wurzeln zu verlieren. «Wir gehen nicht in eine neue Richtung, sondern zurück zu einem Verständnis von Urbanität, das breiter ist», sagte René Götz, CEO First Event und Festivalleiter des Openair Frauenfeld, in einem persoenlich.com-Interview. Ziel ist es, nicht nur eingefleischte Hip-Hop-Fans, sondern ein breiteres, internationales Publikum anzusprechen.

Rawcut gehört zur Thryve Group und bezeichnet sich selbst als Expertin für Identity & Design, Campaigning und Brand Experience. Die Kreativagentur ist in Zürich und Istanbul vertreten. (pd/cbe)