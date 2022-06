Nach einem Pitch, an dem mehrere Agenturen teilnahmen, vertraut die Vaudoise der zweisprachigen Berner Agentur Franz&René die Leitung ihrer nationalen Kommunikation an. Dies schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Man habe sich mit einem umfassenden Multichannel-Konzept profiliert, das ab 2023 national in drei Sprachen umgesetzt werde. (pd/wid)