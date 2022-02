Manor ist mit ihren 59 Warenhäusern, 27 Food-Supermärkten und 25 Manora-Restaurants in allen Schweizer Landesteilen vertreten. Sie beschäftigt rund 8000 Mitarbeitende und bildet aktuell 250 Lernende aus. Manor will auch in Zukunft vielen jungen Menschen einen erfolgversprechenden Start in die Arbeitswelt bieten. Aus diesem Grund hat das Unternehmen einen mehrstufigen Pitch für eine entsprechende Kampagne ausgeschrieben. Das Ziel: Junge Menschen glaubwürdig ansprechen, um potenzielle Bewerberinnen und Bewerber für künftige Lehrstellen zu finden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bühler&Bühler habe mit einem Multichannel-Konzept überzeugt, das die Jugendlichen da abhole, wo sie seien – zum Beispiel auf TikTok, aber auch an den Verkaufsstellen. «Wir wollten digitale Kanäle mit POS verknüpfen, frech und lebendig kommunizieren», so Sherin Keller, Head of Employer Branding & Strategic Recruiting bei Manor. «Bühler&Bühler hat dabei voll ins Schwarze getroffen. Und die Zusammenarbeit ist bereits vielversprechend gestartet.» Für Stephanie Geiger, Creative Director und Mitglied der GL von Bühler&Bühler ist klar: «Manor ist ein absoluter Lovebrand. Einfach inspirierend, so wie die Aufgabe. Mit der jungen Zielgruppe zu kommunizieren und in deren Welt einzutauchen ist herausfordernd, spannend und lehrreich zugleich. Das hat uns von Anfang an gereizt.» (pd/cbe)