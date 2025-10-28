LSA: Podcastschmiede tritt Agenturverband bei

Publiziert am 27.10.2025

Die 2019 von Nico Leuenberger gegründete Agentur produziert Podcasts für Unternehmen und Organisationen. Vom Standort im Technopark Winterthur aus bietet das Team Beratung, Konzeption, Produktion und Distribution von Audio- und Live-Podcasts an.

«Die Aufnahme in den LSA ist für uns eine grosse Anerkennung. Sie zeigt, dass Audio heute ein zentrales Kommunikationsmedium ist», lässt sich Leuenberger in einer Medienmitteilung des Verbands zitieren.

Mit dem Sound Ad Marketplace (SAM), betreibt die Agentur eine Plattform für Podcast-Werbung in der Schweiz.

Zu den Kunden gehören unter anderem Migros, CSS, AXA, das Universitätsspital Zürich, Orell Füssli, Economiesuisse, NZZ, Blick, SBB, Swiss Olympic und die Schwyzer Kantonalbank.

Die Podcastschmiede organisiert die Branchenkonferenz «Dezibel» und ist Mitglied des Equality in Audio Pact sowie des Conscious Influence Hub. (pd/nil)