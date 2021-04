Maybaum Film: Polymorph Pictures wird übernommen

Polymorph Pictures Gründer und Geschäftsleiter Richy Hafner gibt nach 18 Jahren das Führungszepter ab. Trotzdem will er die Zukunft von Polymorph mitgestalten. Die freundschaftliche Übernahme durch Maybaum Film erfülle für beide Seiten die wichtigsten Kriterien, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung. Hafner lag beim Zusammenschluss vor allem der Mehrwert für seine Kunden am Herzen. «Die Qualität des umfassenden Leistungskatalogs von Maybaum Film komplettiert das Polymorph-Angebot perfekt», wird er in der Mitteilung zitiert.

Die Kundinnen und Kunden von Polymorph Pictures können künftig auch vom 16-köpfigen Maybaum Film Team profitieren, das sich neben den klassischen Produktionsleistungen auch der Strategie, Konzeption und Distribution verschrieben hat.

Hafner bleibt als Ansprechperson für die Polymorph-Kundschaft erhalten. Die Firma wird künftig unter dem Namen Polymorph Pictures – A Maybaum Film Company als Tochtergesellschaft geführt. Hafner nimmt neben den drei Maybaum-Inhabern Einsitz im neuen Verwaltungsrat. Auch die Wirkungsstätte von Polymorph im Zürcher Kreis 4 wird übernommen und ermöglicht Maybaum Film eine willkommene Standorterweiterung.

In Baden freut man sich über den kompetenten Filmfamilienzuwachs. Die «Adoptivväter» Michel Alraun, Laurent Ulrich und Michel Frutig sind überzeugt, dass die Übernahme allen Beteiligten neue Möglichkeiten und zusätzliche Flexibilität ermöglicht. (pd/lom)