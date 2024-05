Publiziert am 06.05.2024

Unter der Regie von Tim Duerig sei es gelungen einen Film zu kreieren, der auf emotionale Weise Einblicke in die vielfältigen Arbeitswelten der Post gibt, schreibt Zehneinhalb in einer Medienmitteilung. Im Zentrum steht das Post-Personal, seine Verbundenheit mit der Unternehmen und die Freude an der täglichen Arbeit.

In kurzen Gedanken-Snippets teilen die Angestellten Ausschnitte ihrer persönlichen Geschichten. Diese wurden von professionellen Sprecherinnen und Sprechern in Deutsch, Französisch und Italienisch nachvertont. «Unser Ziel ist es, potenzielle neue, sowie bestehende Mitarbeitende mit authentischen Geschichten zu erreichen und eine emotionale Verbindung aufzubauen», wird Tabea Riesen, verantwortlich für das Employer Branding bei der Schweizerischen Post in der Medienmitteilung zitiert.

Das Video «Wir. Mit dir.» ergänzt bestehende Employer-Branding-Massnahmen und wird primär auf den eigenen Kanälen wie der Job- und Karriere-Site der Post, als Verlinkung in Stellenanzeigen und in Präsentationen eingesetzt. Seit Montag wird das Video extern über Social Media-Kanäle ausgespielt, begleitet von weiteren Social-Media-Massnahmen. (pd/nil)