We Are Pepper: PR-Mandat für Paarberatungszentrum

Die Kommunikationsagentur We Are Pepper übernimmt per sofort sämtliche PR-Aufgaben mit dem Ziel, das Kompetenzzentrum für Paarberatung, Paartherapie und Mediation im Kanton Zürich (PMZH) bei Medienschaffenden und in der Öffentlichkeit bekannter zumachen. Dies heisst es in einer Mitteilung.

PMZH ist Experte für Paarbeziehungen und berät Paare, Einzelpersonen oder Familien in allen Fragen rund um die Partnerschaft und Beziehung – unabhängig von kultureller oder religiöser Herkunft, sexueller Orientierung oder gelebter Beziehungsform.

Als grösste öffentliche Paarberatung im Kanton Zürich sei es PMZH ein Anliegen, dass alle Fragen rund um Beziehungen und Partnerschaften auf breiter Basis diskutiert werden.

Hier kommt We Are Pepper ins Spiel: Als Teil der entwickelten Strategie beliefert die Zürcher Agentur Medienpartner mit relevanten Informationen. Dies können beispielsweise die Vermittlung von Paarberaterinnen für Fragen und Expertenstimmen sein oder das Aufbereiten von Hintergrundinformationen oder statistischem Material. (pd/wid)