Contcept Communication: PR-Mandat für Too Good To Go gewonnen

Jedes Jahr landen 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Mit einer App möchte das internationale Unternehmen Too Good To Go dagegen vorgehen. Seit der Gründung 2018 konnten in der Schweiz laut einer Mitteilung bereits sieben Millionen Lebensmittel gerettet werden. Mit dem PR-Mandat von Contcept Communication soll die Botschaft des Unternehmens sowie die App weiter verbreitet und auf die Bedeutung der Reduzierung von Lebensmittelverschwendung aufmerksam gemacht werden.

Das PR-Mandat von Contcept mit Büros in Zürich und Lausanne umfasst laut Communiqué Beratung, Medienarbeit und Storytelling in der gesamten Schweiz. Betreut wird das Projekt in der Deutschschweiz von Contcept-Inhaberin Barbara Ryter, PR-Managerin Géraldine Bohne und PR-Consultant Simona Dürmüller. In der Westschweiz ist PR-Consultant Christelle Roth zuständig.

«Mit Contcept haben wir einen Partner gefunden, der uns umfassend unterstützt und unsere Werte teilt», wird Yann Gurtner, Head of Marketing, zitiert. Barbara Ryter ergänzt: «Wir freuen uns sehr, mit Too Good To Go zusammenzuarbeiten. Durch den Neuzugang können wir unseren Fokus, der bereits stark auf Nachhaltigkeit liegt, weiter fördern und ausbauen.»

Too Good To Go setzt sich in 17 Ländern mit einer App sowie mit Informationskampagnen und Kooperationen zusammen mit Unternehmen und Entscheidungsträgerinnen und -trägern dafür ein, dass Lebensmittel nicht im Müll landen. In der Schweiz retten so laut eigenen Angaben mehr als 6000 Partnerbetriebe und über zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzer überschüssiges Essen vor der Verschwendung. (pd/cbe)