Karling konzipiert, filmt und realisiert für die technische Bildungs- und Forschungsinstitution School of Engineering eine Serie von Filmen. Diese rücken Absolventen in den Fokus und zeigen die Vorteile der Studiengänge im Berufsalltag auf. Die Dozierenden kommen grösstenteils aus der Wirtschaft, was laut einer Mitteilung «ein praxisnahes Studium garantiert».

Die ersten zwei Filme wurden bereits gedreht, zwei weitere folgen, schreibt die Agentur. Zudem habe Karling einen Film geschaffen, der Interessierte auf die Infoanlässe zum Bachelorstudium aufmerksam mache.



Zu sehen sind die Filme in unterschiedlichen Längen auf Social Media, YouTube sowie auf der Website der ZHAW. (pd/cbe)