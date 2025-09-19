Ahead Awards: Preise für interne Kommunikation verliehen

Publiziert am 19.09.2025

Ahead hat im Rahmen seines Community-Events von Donnerstag die Awards 2025 für herausragende interne Kommunikation verliehen, teilt das Softwareunternehmen mit. Die Auszeichnungen gingen an Kambly für die beste Onboarding-Kampagne und an Testex für die aktivste Community. Die 2020 gegründete Firma Ahead betreibt eine Kommunikationsplattform mit über 130 Kunden und mehr als 102'000 lizenzierten Nutzern.

Eine Fachjury unter der Leitung von Nathalie Eggen (June Corporate Communications), Dr. Sabine Williams (Perikom) und Andrin Soppelsa (Ahead) bewertete die eingereichten Projekte. Der Güetzi-Hersteller Kambly erhielt den Preis für seine Plattform «Kambly Connect», die als zentrales Intranet analoge schwarze Bretter und E-Mails ersetzt. Die Testex AG, bekannt für das Oeko-Tex Label, wurde für ihre hohe Nutzeraktivität auf der Ahead-Plattform ausgezeichnet.

Das jährliche Community-Event dient dem direkten Austausch zwischen den Ahead-Gründern Pascal Grossniklaus und Michael Trummer mit ihren Kunden. Dabei werden Erfahrungen geteilt und neue Funktionen wie das kürzlich eingeführte Modul «Ahead Learning» für Schulungen vorgestellt. (pd/spo)