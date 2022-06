Partnerschaft: Promotion Tools und Rawcut spannen zusammen

Die Live- und Fieldmarketing Agentur Promotion-Tools und die Designagentur Rawcut spannen per 1. Juni 2022 zusammen. Promotion-Tools beteiligt sich an Rawcut und wandelt diese in eine Aktiengesellschaft um. Im Fokus dieses Joint Ventures steht die Erweiterung der Serviceleistungen im Bereich Kreation und Design. Durch die Vereinigung der zwei Agenturen und deren Portfolio entsteht ein Full-Service-Partner mit hauseigenem Fotostudio im fünfstöckigen Gebäudekomplex in Schlieren, heisst es in einer Mitteilung.

Durch die Beteiligung von Promotion-Tools an der internationalen Designagentur Rawcut, mit Büros in Zürich und Istanbul, erweitert sich das Leistungsspektrum beider Agenturen. Kunden können neu mit einem Single Point of Contact ganzheitlich betreut werden. Spezialisten aus Bereichen wie Kommunikationsdesign, Markenstrategie, Staffing Services, Logistik sowie Shopper- und Experiental Marketing vereinen sich unter einem Dach.

Das Vertrauen in eine erfolgsversprechende Zusammenarbeit beruhe laut Mitteilung auf langjähriger, projektbasierter Zusammenarbeit zwischen den Inhabern Marco Eberhard und Harun Dogan. Projekte wie das Pop-up Restaurant «Casa Havana» im Kreis 1, das für Pernod Ricard realisiert wurde oder die gemeinsame Arbeit für Kunden wie Nespresso, Rivella oder Diageo prägen ihre Zusammenarbeit, die inzwischen über zehn Jahre besteht.

2020 entstand die Idee zum Zusammenschluss. Mittlerweile teilen die Kreativen von Rawcut nicht nur die Büros mit den Trade Marketing Experten. Gemeinsam haben sie einen Teil des 4. Stockes des Promotion-Tools Gebäudekomplexes in Schlieren zu einem 250m2 grossen Foto- und Filmstudio umgebaut, welches seit 2021 von Rawcut betrieben und auch extern vermietet wird.

Gemeinsame Ziele für die Zukunft

Ziele des Zusammenschlusses seien einerseits die Erweiterung der Serviceleistungen sowie die Entwicklung neuer Leistungsangebote und der Zusammenschluss der Netzwerke und Partnerschaften.

Gewisse Kreativleistungen von Promotion-Tools werden ausgelagert und zentral über Rawcut gesteuert. So werden die Services und Prozesse professionalisiert und gleichzeitig das Angebot erweitert. «Durch den Zusammenschluss und die daraus resultierende Stärkung des Dienstleistungs-Portfolios können wir bei Promotion-Tools den Fokus wieder stärker auf die Kernkompetenzen der Firma im Bereich der Planung und Realisierung von Field- & Live Marketing-Projekten, inklusive deren logistischen Komponente legen. Wir wollen unsere Marktposition dadurch weiter stärken und gemeinsam mit Rawcut ein starker Partner in der strategischen Konzeption und Kreation für unsere Kunden sein. Der Markt verändert sich und so müssen auch wir uns stetig weiterentwickeln. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem inhouse Angebot und ausgewiesenen Fachkompetenzen im jeweiligen Gebiet, den Kunden einen Mehrwert bieten können» sagt Eberhard laut Mitteilung. (pd/mj)