Nice Noise: Promoton gibt sich einen neuen Namen

Vor 25 Jahren gründete Bobby Gertsch in Wynigen Promoton als Einzelfirma. Die Firma spezialisierte sich früh auf Audio- und Radiowerbung und erarbeitete für Kundinnen und Kunden wie die Migros Aare oder diverse Berner Privatradios und KMU klingende Inhalte. In den letzten Jahren erweiterte Promoton, nun in der Stadt Bern beheimatet, die Kernkompetenzen und setzt heute verstärkt auf neuartige multimediale Inhalte und Konzepte für den Info- und Entertainmentbereich, wie es in einer Mitteilung heisst.

Am Donnerstag wurde Promoton zu Nice Noise umbenannt. Zum Angebot zählen laut Mitteilung «Spots, Soundtracks, packende Videos und Immersive Audio». Der Name Nice Noise wie auch das neue, tanzende Branding, umgesetzt durch die Berner Agentur Studio Thom Pfister, würden den erweiterten Firmenfokus betonen, der alle Sinne anspreche. «Das junge und hochkreative Team von Nice Noise setzt voller Leidenschaft die Visionen der Kundinnen und Kunden um und kreiert neue Hörerlebnisse», heisst es weiter. Das Angebot von Nice Noise sei auf der Höhe der Zeit und biete Umsetzungen in der zukunftsweisenden binauralen 3D-Produktionstechnik. Den Kreationen würde man am Radio, im Kino und Fernsehen, in Museen und Ausstellungen oder bei Events, die über die Schweizer Grenzen ausstrahlen, begegnen.

Bobby Gertsch, seine Firmenpartnerin Nadja Ender und der Komponist und Sounddesigner Moritz Schneider sowie das dynamische Team bringen die Nice-Noise-DNA laut Mitteilung so auf den Punkt: «Ton, Musik und Bewegtbild ist unsere Passion. Mit grossem Engagement arbeiten wir mit Menschen für Menschen. Leidenschaftlich, familiär und mit höchster Qualität. Wir wollen nicht das grösste Studio sein, sondern eines der Besten.»

Der Rebranding-Event fand am Donnerstagabend in Bern statt. (pd/cbe)