Ukraine-Krieg

Mit dem Motiv, das am Samstagabend auf den Grossen Mythen projiziert wurde, soll ein weltweites Zeichen gesetzt werden: Die Aktion soll auf die Not leidenden Kinder in der Ukraine aufmerksam, aber auch Mut für eine friedvolle Zukunft machen.