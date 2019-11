ZT Medien: Ramona Hodel wird Verlagsleiterin

In der Geschäfts- und Verlagsleitung des Zofinger Medien- und Kommunikationsunternehmens ZT Medien gibt es personelle Veränderungen.

Ramona Hodel (33) übernimmt per 1. März 2020 die Verlagsleitung der ZT Medien. Die eidg. dipl. Medienmanagerin ist damit für sämtliche Verlagsprodukte verantwortlich. Hodel folgt auf Beat Kaufmann, der das Unternehmen am 12. Dezember 2019 verlässt, um sich neu zu orientieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bruno Hollenweger (56), bisher Leiter strategische Projekte der Unternehmensleitung ZT Medien AG, trägt ab 1. Januar 2020 die Verantwortung für den neu geschaffenen Geschäftsleitungsbereich «Multimediale Kommunikation». Mit der neuen bereichs- und produkteübergreifenden Verkaufsorganisation bietet das Zofinger Traditionsunternehmen Kunden laut der Mitteilung «einen multimedialen, individuellen Rundumservice».

Der bisherige Leiter Kundendruck, Roland Lustenberger (57), verantwortet neu den Gesamtbereich ZT Print. Martin Vogel, bisheriges Geschäftsleitungsmitglied, bleibt der Unternehmung als Leiter Produktion erhalten. Sein Bereich gehört neu zum Gesamtbereich ZT Print.

ZT Medien ist ein Medien- und Kommunikationsunternehmen mit 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und gibt das «Zofinger Tagblatt» sowie das Kopfblatt «Luzerner Nachrichten» und die kostenlosen Wochenzeitungen «Der Landanzeiger», «Wiggertaler», «Solothurner Woche», «Surentaler», «Oberaargauer» und «Oberwiggertaler» heraus. Wöchentlich erscheinen die Zeitschrift «Tierwelt» und vierteljährlich das Magazin «regiolive.ch». Zum Angebot der ZT Medien gehört auch Radio Inside. (pd/cbe)