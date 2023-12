MYI Entertainment: Raphael Bienz wird Beirat

Gaming ist, nicht erst durch die Pandemie, eine der grössten Unterhaltungsindustrien. Hierzulande greift jede und jeder Zweite mindestens einmal pro Jahr zum Controller. Rund die Hälfte davon spielt sogar mehrmals pro Woche, wie es in einer Mitteilung heisst.

MYI Entertainment habe sich seit der Gründung 2016 «zum Kompetenzzentrum für Gaming und Esports in der Schweiz» entwickelt. Seit drei Jahren ist MYI auch in Deutschland aktiv. Gewachsen aus der Umsetzung diverser Events, hat sich das Leistungsangebot mittlerweile erweitert. MYI entwickelt kreative Konzepte, setzt digitale Kampagnen um, betreut Social-Media-Kanäle und berät Unternehmen in der Kommunikation oder Produktentwicklung im Bereich Gaming.

Um die Servicequalität weiterhin sicherzustellen und die mit dem Wachstum verbundenen Herausforderungen zu bewältigen, wird MYI Entertainment neu von Raphael Bienz unterstützt. «Wir durften in den letzten Jahren auf ein Team von rund 40 Mitarbeitenden wachsen. Die Reise von MYI soll rasant und erfolgreich weitergehen», wird CEO Cédric Schlosser zitiert. «Wachstum kommt aber immer auch mit Herausforderungen, gerade für ein junges Team wie unseres. Mit Raphael konnten wir einen erfahrenen Agenturgründer gewinnen, welcher diese Schritte bereits gemacht hat und uns mit seiner Erfahrung ideal zur Seite stehen wird.»

Kreativität und Daten prägen laut Mitteilung die Marketingexpertise von Raphael Bienz. Mit internationaler Beratungs- und Projekterfahrung stehe er für wirkungsvolle Digital-Strategien und überzeugende Kampagnen. Vor seiner Tätigkeit bei Farner leitete er über 13 Jahre die Digitalagentur BlueGlass Interactive und gründete mitunter ein Start-up im Bereich Esports, Gaming Events und Live-Streamproduktion. Darüber hinaus ist er als Referent an verschiedenen Hochschulen, Fachtagungen und Konferenzen engagiert und macht sich im Kernteam von X27 für die nächste Schweizer Landesausstellung stark.

«Die Leute hinter MYI kenne ich schon seit vielen Jahren; sei es aus partnerschaftlichen Geschäftsunterfangen oder aber auch mal aus einer Game-Partie Overwatch. Vom begeisternden Tatendrang und den Macherqualitäten dieses Teams war ich stets beeindruckt. Umso mehr freue ich mich auf die Zusammenarbeit», so Raphael Bienz. (pd/cbe)