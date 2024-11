Heineken: Raphael Wermuth übernimmt Kommunikation

Publiziert am 01.11.2024

Heineken Schweiz hat mit Raphael Wermuth einen neuen Corporate Affairs Director und ein neues Mitglied der Geschäftsleitung. Der Kommunikationsexperte hat seit dem 1. Oktober 2024 die interne und externe Kommunikation von Heineken Schweiz übernommen.

«Ich freue mich sehr, meine Erfahrung und Expertise bei Heineken Schweiz einzubringen», wird Raphael Wermuth in einer Mitteilung zitiert. «Heineken ist ein dynamisches Unternehmen mit einer Vielzahl starken, lokalen Biermarken, die alle eine lange Tradition in der Schweiz haben. Ich bin gespannt auf die neuen Herausforderungen und freue mich darauf, die Schweizer Bierkultur aktiv mitzugestalten.»

Raphael Wermuth bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Kommunikationsbranche mit. In den letzten 14 Jahren war er beim internationalen Schokoladenhersteller Barry Callebaut in Zürich tätig. Dort verantwortete er als Head of Media Relations die globale Medienarbeit und entwickelte die externe Kommunikationsstrategie. Später baute er als Head of Digital Communications die digitalen Kommunikationskanäle des Unternehmens auf und leitete ein Team von digitalen Experten. Davor leitete er die interne und externe Kommunikation von Philips Schweiz. Seine Karriere begann er in einer PR-Agentur.

Als Corporate Affairs Director berichtet Raphael Wermuth direkt an den Managing Director, Diederik Vos. Er verantwortet die gesamte interne und externe Kommunikation von Heineken Schweiz. Dazu gehören die Entwicklung und Umsetzung der Kommunikationsstrategie, Media Relations, Public Affairs und Issues Crisis Management. Wermuth wird Beziehungen zu Medien, Behörden und NGOs pflegen und die Geschäftsleitung in Kommunikationsfragen beraten. (pd/cbe)