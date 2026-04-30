Publiziert am 30.04.2026

Die Schweizer Markenagentur TBS Marken Partner hat für die Walliser Tourismusdestination Blatten-Belalp eine umfassende Repositionierung und ein Rebranding erarbeitet. Das Projekt umfasst eine neue Markenstrategie, einen überarbeiteten visuellen Auftritt sowie die Entwicklung eines vollständigen Designsystems.

Kern der neuen Positionierung ist der Claim «Natürlich schön», der den hochalpinen Charakter der Destination, den urchigen Dorfkern und das Naturerlebnis abseits der grossen Tourismusströme hervorheben soll, wie es in einer Mitteilung heisst. Blatten-Belalp strebt die Positionierung als Ganzjahresdestination für Familien, Schnee- und Outdoor-Sportler an.

In einem Workshop entwickelte die Projektgruppe eine ganzheitliche Positionierung und eine zukunftsgerichtete Mission. Das bestehende Logo mit den charakteristischen Belalp-Schwarzhalsziegen blieb erhalten. Neu hinzu kamen eine warme, naturnahe Bildwelt sowie ein dominantes typografisches Konzept. TBS erarbeitete zudem eine Designsystematik für drei Kommunikationsebenen: Angebotskommunikation, Destinationsinformation und Signaletik. Alle Kernanwendungen sind in einem Brand Manual dokumentiert.

Bei den Blick Winter Awards 2025/2026 wurde Blatten-Belalp zudem in der Kategorie «Klein & Fein» auf den ersten Platz gewählt.

Insgesamt standen 68 Destinationen in sechs Kategorien zur Wahl – 64'000 User stimmten laut Mitteilung ab. (pd/cbe)