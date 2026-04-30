Die Schweizer Markenagentur TBS Marken Partner hat für die Walliser Tourismusdestination Blatten-Belalp eine umfassende Repositionierung und ein Rebranding erarbeitet. Das Projekt umfasst eine neue Markenstrategie, einen überarbeiteten visuellen Auftritt sowie die Entwicklung eines vollständigen Designsystems.
Kern der neuen Positionierung ist der Claim «Natürlich schön», der den hochalpinen Charakter der Destination, den urchigen Dorfkern und das Naturerlebnis abseits der grossen Tourismusströme hervorheben soll, wie es in einer Mitteilung heisst. Blatten-Belalp strebt die Positionierung als Ganzjahresdestination für Familien, Schnee- und Outdoor-Sportler an.
Insgesamt standen 68 Destinationen in sechs Kategorien zur Wahl – 64'000 User stimmten laut Mitteilung ab. (pd/cbe)