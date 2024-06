Scholtysik: Rebranding von der Forschung inspiriert

Publiziert am 03.06.2024

Das Paul Scherrer Institut (PSI) ist mit 2300 Mitarbeitenden und rund 3000 Gastforschenden das grösste Forschungsinstitut für Natur- und Ingenieurwissenschaften in der Schweiz. Es betreibt die Schweizer Teilchenbeschleuniger-basierten Grossforschungsanlagen, die in dieser Kombination weltweit einzigartig sind. Das PSI ist Teil des ETH-Bereichs und forscht in den Bereichen Zukunftstechnologien, Energie und Klima, Health Innovation sowie Grundlagen der Natur.

Scholtysik hat für das PSI ein dynamisches, sich aus kleinsten Partikeln ständig neu bildendes Logo entwickelt, teilt die Agentur mit. Die dabei entstehenden Formen sind durch die vielfältige Forschung am PSI inspiriert wie z.B. Quantentechnologie, Neutronenstreuung, Proteinfaltung oder Atmosphärenchemie. Intensiv leuchtende Spektralfarben, die in den bildgebenden Verfahren des PSI häufig vorkommen, verdeutlichen die Bandbreite der Forschung am PSI. Das neue Logo ist sowohl als Bewegtmarke wie auch in vier statischen Zuständen im Schweizer Markenregister eingetragen.















Die verschiedenen Forschungsbereiche werden neu als PSI Centers mit eigenen Submarken geführt. So werden sie in ihren jeweiligen Forschungs-Communities weltweit stärker sichtbar und tragen dazu bei, die besten Köpfe in die Schweiz zu holen und die Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts zu steigern.



Die neue Website basiert auf den Zielen des Instituts, gezieltem User-Research und einem zweistufigen Prototypen-Testing. Das neue komponentenbasierte UI-Design ermöglicht reichhaltigere und flexibler gestaltete Inhalte, gewährleistet barrierefreien Zugang und verbessert Lesbarkeit und Übersicht. (pd/spo)