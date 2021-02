Der in die Jahre gekommene Markenauftritt von Fundus wurde einem kompletten Rebranding unterzogen. Neben der Entwicklung des neuen Logos und des gesamten Corporate Designs, hat Teil.ch die Online- und Offline-Kommunikationsmittel umgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die neue responsive Website biete eine klarere User-Führung, so dass sich Seitenbesucher rasch zurecht finden würden. Um die Firmengeschichte erlebbar zu machen, sei eine Timeline mit Texten, Bildern und Tonspuren entwickelt worden. «Ein Unternehmen ist so stark wie seine Mitarbeitenden», heisst es weiter. Eine neu konzipierte Job-Webseite diene zur Unterstützung der Rekrutierung von qualifizierten Teammitgliedern. Zur Zeit befinden sich weitere Produkte in der Umsetzung, unter anderem der neue Geschäftsbericht.

Verantwortlich bei Fundus: Christian Brunner, Doris Valsangiacomo, Markus Holliger, Roberto Colacicco (Geschäftsleitung); verantwortlich bei Teil.ch: Alain Zeiter (Beratung), Martin Zeiter (Kreative Leitung), Tina Eggimann, Monika Pfister (Kreation), Patricia Glauser (Web); Markus Lamprecht (Fotografie); Widmer Kohler: Christoph Kohler (Text). (pd/cbe)