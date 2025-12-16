Publiziert am 16.12.2025

Das neue Erscheinungsbild wurde in Zusammenarbeit mit ExactaPro entwickelt. Es soll die regionale Verankerung in Winterthur und dem Grossraum Zürich hervorheben. «Mit dem neuen Look möchten wir die starke Verwurzelung von der Marke Haldengut in der Region Winterthur und dem Grossraum Zürich hervorheben und gleichzeitig eine Brücke zu jüngeren KonsumentInnen schlagen», wird Janis Fasser, Brand Manager bei Heineken für die Marke Haldengut, in einer Mitteilung zitiert.

Haldengut wird seit 1843 gebraut. Die Brauerei wurde gegründet, als Stadtbauer Ferdinand Ernst seinen landwirtschaftlichen Betrieb am Südhang des Lindbergs in eine Brauerei umbaute. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich Haldengut unter der Leitung von Fritz Schoellhorn zu einer der grössten Brauereien der Schweiz. In den 1990er-Jahren wurde die Marke in die Heineken-Familie integriert. (pd/cbe)