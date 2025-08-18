Primcom: Reisespezialistin holt sich Verstärkung in Zürich und Wien

Publiziert am 18.08.2025

Mit Colin Venetz in Zürich und Elisabeth Mülleder in Wien verstärken zwei junge Spezialisten das Beratungsteam und unterstützen Kunden in den Bereichen Strategie, Management und Content-Erstellung für Social Media. Das schreibt die Agentur Primcom in einer Medienmitteilung.

«Grosser Beratungsbedarf im Bereich Social-Media»

«Viele unserer Kunden haben einen grossen Bedarf an konzeptioneller Beratung im Bereich Social Media und suchen zudem Unterstützung im Social-Media-Management sowie bei der Content-Erstellung», wird Vanessa Bay, Geschäftsführerin und Inhaberin von Primcom, in der Mitteilung zitiert. Dank der beiden Neuzugänge sei man nun noch breiter aufgestellt und könne die klassische Medienarbeit um Socia-Media-Dienstleistungen ergänzen, so Bay weiter.



Colin Venetz arbeitet in einem Teilzeitpensum bei Primcom und verantwortet die Social-Media-Aktivitäten der Agentur sowie des Reiseblogs und Instagram-Kanals Travelistas.info. Parallel arbeitet er als Marketing Manager bei der Personalvermittlung Travel Job Market.

Der 23-Jährige hat seinen Bachelor in Business Administration an der Höheren Fachschule für Wirtschaft (HFW) Luzern abgeschlossen und zudem den Abschluss als Dipl. Tourismusfachmann an der Höheren Fachschule für Tourismus (HFT) Luzern erworben.

Elisabeth Mülleder unterstützt das Primcom-Team in Wien bei Kundenprojekten und ist mitverantwortlich für den Ausbau von Travelistas.info. An der Uni Wien hat sie ihren BA in Publizistik und Kommunikationswissenschaft abgeschlossen und studiert berufsbegleitend Journalismus an der FH Wien. (pd/nil)