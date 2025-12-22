Publiziert am 22.12.2025

Die Produktionsfirma Lauschsicht begleitete die Crew auf mehreren Flügen und dokumentierte den Betrieb im Cockpit, teilt die Agentur mit. Der Film mit dem Titel «Mehr als nur Fliegen» richtet sich an potenzielle Bewerber und soll authentische Einblicke in die Arbeit bei der Ferienairline geben.

Der Film kombiniert Elemente einer Reportage mit jenen eines Imagefilms und wurde bei regulären Flügen gedreht. Thematisiert werden unter anderem das Mixed-Fleet-Flying-Konzept, das Einsätze auf verschiedenen Flugzeugtypen auf Kurz- und Langstrecken ermöglicht, sowie die Destinationen und das Arbeitsumfeld. Es ist das erste Mal, dass Edelweiss auf diese Weise Einblicke für Bewerbende ermöglicht, heisst es weiter. (pd/spo)